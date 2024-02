Cariche a Pisa, il Presidente Mattarella perde la pazienza: «Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 febbraio 2024) «Ildella Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura suima sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con iun». Queste le parole deldella Repubblica Sergioall’indomani delledella polizia contro gli studenti a, azione che ha scosso l’opinione pubblica portando ieri a una manifestazione pacifica partecipata da migliaia di persone nella città toscana. Non era mai accaduto che il Quirinale intervenisse in modo così duro e netto su vicende riguardanti la ...