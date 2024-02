Carcere di Benevento | detenuto aggredisce medico e tenta di appiccare un incendio

Medico aggredito da detenuto nel carcere di Benevento

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTensione nel“Capodimonte” didove undi origine napoletana ha aggredito ildi turno, rotto un computer, vari suppellettili e quando è stato riportato in sezione ha continuato a procurare danni mandando in frantumi luci, telecamere endo di incendiare la camera di pernottamento. A rendere noto l’episodio è il segretario campano del sindacato di polizia penitenziaria CON.SI.PE, Luigi Castaldo, per il quale “la violenza nelle carceri ha preso il sopravvento da quando l’uso coercitivo della forza è stato messo in discussione col reato di tortura”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

