Cara Piccolotti, a stanarla sulla sveglia alle 6 siamo stati noi del Secolo, non la "bestia" di Salvini. E lo rivendichiamo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Vogliamo rassicurare l’onorevole Elisabettadi Avs: a stanare quella sua infelice lamentela sul fatto che si erata6 del mattino per lavorare non è stata la “bestiolina” di, come l’ha chiamata su Instagram, ma noi del. Una nostra giornalista che stava facendo il suo lavoro. Evidentemente in modo corretto, visto che la notizia che abbiamo dato su quella rivendicazione stonata è stata ripresa successivamente da diverse altre testate, fra le quali figura anche il Corriere della Sera, che certo non è ascrivibile alla propaganda leghista o della maggioranza. Il dibattito alla Camera in cuiha lamentato di essersi “ta6” Le cose sono andate così: la cronista in questione era stata incaricata di ...