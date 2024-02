Capitan Borghini avvisa il suo AlbinoLeffe | | Attenti all’Alessandria | sono da temere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) ZANICA (Bergamo) Oggi trasferta per l’sul campo dell’Alessandria. Il fatto che l’Alessandria sia ultima in classifica dice poco perchè i piemontesireduci dalla vittoria di Sesto contro la Pro e sirimessi in corsa per la salvezza. L’ha solo 4 punti in piu rispetto alla zona playout. Nella Celeste oggi mancheranno Marchetti, Giorno, Genevier, Toma e Carletti. Ilo bluceleste Diego: "Quello ottenuto contro la Virtus Verona è stato un buon pareggio. Ora l’Alessandria. Sarà fondamentale affrontare la gara al massimo, dando tutto noi stessi e senza commettere l’errore di sottovalutare niente e nessuno. Ci troveremo di fronte un avversario pericoloso: dovremo essere bravi a esserlo più di loro per tornare a casa con i tre punti". ...