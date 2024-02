Canovi elogia l’Inter | «C’è la mano di Inzaghi ma anche Ausilio e Marotta»

Canovi, l'Inter e lavoro Ausilio-Marotta: le sue dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dario, da tantissimi anni procuratore e agente sportivo, ha parlato a Tuttosport dele del suo modo di fare calcio Dario, da tantissimi anni procuratore e agente sportivo, ha parlato a Tuttosport dell‘Inter e del suo modo di fare calcio. Le sue dichiarazioni: INTER – «Fare calcio sembra una cosa molto semplice. Molti presidenti arrivano e dopo due giorni pensano di saper tutto. Da qui nascono alcuni clamorosi errori. La verità è che per fare calcio ci vogliono anni di esperienza e doti particolari. È un gioco, mae soprattutto un business. Quando mi chiedono consigli su come intraprendere la carriera di procuratore, consiglio di studiare per diventare dirigenti. Nel calcio ci sono pochi dirigenti che fanno la differenza».– «C’è la sua ...