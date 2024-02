Canovi: «Crescita Inter, merito di Inzaghi e dirigenti! Bisseck come Pavard»

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’attuale vale mezzo miliardo a fronte di una spesa di soli 190 milioni. Di questo ne ha parlato Dario, noto procuratore italiano,vistato dal collega Simone Togna su Tuttosport. Secondo lui, i meriti non sono solo di mister SimoneDI TUTTI – Darioparla del valore attuale dell’grazie al lavoro del mister e non solo: «di, ma sicuramente anche di Beppe Marotta e Piero Ausilio, visto che molti calciatori sono stati presi a zero e a costi bassi. Fare calcio sembra una cosa molto semplice. Molti presidenti arrivano e dopo due giorni pensano di saper tutto. Da qui nascono alcuni clamorosi errori. La verità è che per fare calcio ci vogliono anni di esperienza e doti particolari. È ...

