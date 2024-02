Canovi | “ADL ha esonerato i più grandi mister Nessuno sarebbe disposto a venire a Napoli”

Canovi: 'ADL ha esonerato 4 grandi mister. In tanti hanno paura di venire a Napoli'

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il procuratore Dariosi sofferma sulla prossima sfida di Aurelio De Laurentiis di trovare unduraturo per il suo. In una recente intervista rilasciata durante il programma radiofonico “Radio Goal” su Kiss Kiss, il procuratore Darioha gettato luce sulle difficoltà che il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sta affrontando nel tentativo di trovare un nuovo allenatore per la squadra. La stagione ha visto il cambio di diversi allenatori, con Luciano Spalletti che ha rifiutato di continuare la sua avventura a, portando De Laurentiis a rivolgersi prima a Rudi Garcia e successivamente a Walter Mazzarri. Ora è il turno di Francesco Calzona, ma il procuratoresembra preoccupato per il futuro ...