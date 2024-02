Cane rinchiuso in un'auto sotto il sole salvato dai carabinieri: ora Giada ha una nuova famiglia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 –ha trovato casa. Una bella notizia e una storia a lieto fine per ildi razza Springer Spaniel, che in questi giorni è stata affidata ad unache se ne prenderà cura. L’animale era statola scorsa estate daiForestali di Bologna perchéall’interno diin disuso, parcheggiata in pieno. Ilsi trovava all’interno di una gabbia in lamiera appena sufficiente per un trasporto di breve durata, con una ciotola di acqua sporca ed una lettiera intrisa di acqua e urina. Come constatato dai veterinari che si sono presi cura dell’animale, ilsi presentava con parassitosi da pulci, una leggera aloecia, pelo completamente bagnato con ...