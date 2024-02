Camarda decisivo anche nei derby: 15 giorni alla data x, il piano del Milan

Camarda decisivo anche nei derby: 15 giorni alla data x, il piano del Milan: Il Milan Primavera, guidato da Ignazio Abate, raccoglie un meritato pareggio nel derby contro i pari età nerazzurri di Chivu. Una partita emozionante, specialmente. calciomercato

Camarda non si ferma più: Milan-Inter Primavera termina in parità: Il giovanissimo attaccante italiano non smette di stupire e segnare: l’ancora quindicenne è stato così decisivo nel derby Primavera tra il Milan di Ignazio Abate e l‘Inter di Christian Chivu. Camarda ... milanlive

Italia Under 17 battuta dalla Francia: Camarda a secco, decide il gol di Salhi: L`Italia Under 17 di Massimiliano Favo è uscita sconfitta di misura per 1-0 nella prima delle due amichevoli previste in questi giorni a Coverciano contro i pari. calciomercato