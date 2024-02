Calzona | totale fiducia in Kvaratskhelia | il tecnico crede molto nel ‘Kvaravaggio’ di Napoli

De Laurentiis al lavoro per trovare un'intesa totale con Calzona e la federazione slovacca (Di Marzio) - ilNapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il talento georgiano Khvichapronto a risollevare le sorti deldiin un trimestre da incorniciare. La speranza e l’eccitazione si concentrano sul talento georgiano Khvicha, il “Kvaravaggio di”, come lo definisce il Corriere dello Sport. Francesco, uomo chiave della squadra azzurra, pone grandi aspettative super il trimestre a venire, sperando che il giocatore possa portare nuova linfa vitale e cambiare le sorti della squadra. Il quotidiano sportivo evidenzia come il percorso disia stato un viaggio straordinario. “È tutta colpa sua: perché se per sei mesi Khvichasi fosse «accontentato» di stupire senza aggiungerci tutti quegli effetti ...

Guendouzi, titolare nella Lazio di Sarri e idolo dei tifosi: ora è un 8 "totale": RASSEGNA STAMPA - Era destinato a diventare un idolo ma nessuno, Sarri compreso, poteva immaginare che Matteo Guendouzi riuscisse a imporsi come un leader della Lazio così presto. lalaziosiamonoi

Osimhen, solo una lieve alterazione di temperatura: la decisione per Cagliari-Napoli: Solo una lieve alterazione. Victor Osimhen è il capocannoniere del Napoli in Serie A con 7 gol (in 13 partite) e in totale con 9 (in 19). tuttonapoli

