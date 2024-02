Calzona ha parlato a lungo con Zielinski, si è fatto raccontare gli ultimi complicati mesi (Sky)

(Di sabato 24 febbraio 2024) Domani alle 15 Cagliari e Napoli scendono in campo all’Unipo Domus. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, fornisce gliaggiornamenti sul Napoli e sulle condizioni della squadra diin vista della partita di domani. Per il debutto dici sono due ballottaggi ancora «Ci sarà Osimhen, oggi ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, ha smaltito il lieve stato influenzale. Non ci sarà Di Lorenzo e Ngonge. Per il debutto dici sono due ballottaggi ancora. Il primo tra Mario Rui e Olivera nella linea a quattro. L’altro ballottaggio riguarda il centrocampo tra Traorè ehacon lui, si ègli...

I convocati di Calzona per Cagliari: Ngonge out! Di Lorenzo parte con la squadra nonostante la squalifica: Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari in programma domani alle 15.tuttonapoli

SKY - Ugolini: "Napoli Osimhen non è in dubbio, Zielinski verso la titolarità col Cagliari": Massimo Ugolini, giornalista, ha parlato del Napoli a Sky Sport: "Osimhen non dovrebbe essere in dubbio. Bisogna capire le condizioni di Ngonge, che non dovrebbe essere convocato. Trauma distorsivo al ...napolimagazine

Ugolini: "Ngonge ha un problema alla caviglia. Zielinski dovrebbe essere titolare": Il giornalista ha parlato delle probabili scelte di Calzona per la gara che il Napoli dovrà affrontare contro il Cagliari.areanapoli