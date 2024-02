Call of Duty | Modern Warfare 3 | 6000 utenti bannati da Activision per cheating

Call of Duty offline: problemi ai server Warzone e MW3 il 23 febbraio

(Di sabato 24 febbraio 2024) I cheater diof3 sono stati duramente colpiti da. La compagnia ha annunciato di aver bannatoaccount per attività di gioco illecite dal 16 al 20 febbraio. Contestualmente al ban di questi giocatori scorretti sono state temporaneamente disabilitate alcune abilità speciali per gli operatori, come la super velocità. Come riporta VGG,ha comunicato che intende esaminare a fondo il codice di gioco per capire dove possano nascondersi punti deboli usati dai cheater. Queste manovre continuano ad andare nella direzione di un ambiente di gioco equo, sereno e corretto. I sistemi anti cheater diofsono già piuttosto avanzati, ma come sempre i giocatori scorretti trovano scappatoie. ...

Tramite un lungo post di aggiornamento sul matchmaking di Call of Duty , pubblicato sul sito ufficiale, siamo venuti a conoscenza di Come funziona il ... (gamerbrain)

Le sfide settimanali in Call of Duty : Modern Warfare 3 consentono di aggiungere al divertimento dei match multiplayer anche la sfida di completamento di ... (game-experience)

problemi in Call of Duty : Modern Warfare 3 sono segnalati da diversi utenti nella giornata odierna . Se venite rimossi improvvisamente dai match e se vedete ... (game-experience)

Spalletti: «Voglio vincere gli Europei. Niente PlayStation in ritiro, non si viene per giocare a Call of Duty»: L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” realizza una lunga intervista al ct dell’Italia Luciano Spalletti il quale si è espresso su vari temi. Ecco qualche estratto: Luciano Spalletti, sei mes ... ilovepalermocalcio

Italia, Spalletti: “Si viene in Nazionale per vincere l’Europeo, non a Call of Duty”: Gli italiani chiedono una Nazionale cazzuta e responsabile, solida e spavalda. Si viene in Nazionale per vincere l’Europeo non per vincere a Call of Duty (un videogioco, ndr ... mediagol

Call of Duty, ban per 6000 profili utente dopo un picco di cheat: Un improvviso picco nei report relativi al cheating di Call of Duty ha spinto Activision a comminare un ban verso 6000 profili utente e non solo. multiplayer