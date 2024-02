California | frontale tra furgone di contadini e pick-up | è strage | otto morti

California, scontro frontale tra furgone e pick-up: otto morti - Il Sole 24 ORE

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tragedia lungo una strada in una zona agricola dellacentrale. Un, su cui viaggiavano, e un-up si sono scontrati frontalmente vicino alla città di Madera, capoluogo dell'omonima Contea. Sette agricoltori e il conducente del camioncino sono. Un contadino seduto nella parte posteriore delè sopravvissuto ed è stato portato in ospedale. Un funzionario dellaHighway Patrol ha riferito che l'incidente è avvenuto alle 6.15 (ora locale), lasciando ilquasi completamente accartocciato tra i mandorli in fiore nei pressi di Madera, a circa 40 chilometri da Fresno. Secondo il funzionario, solo due deiindossavano la cintura di sicurezza. Un testimone ...