Calendario sport invernali oggi | orari sabato 24 febbraio | programma | tv | streaming

Calendario sport invernali oggi: orari 24 febbraio, programma, tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 febbraio 2024)24, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, slittino, snowboard, sci freestyle e sci alpinismo, oltre ai Mondiali di bob e di skeleton, ai Mondiali Junior di short track ed ai Mondiali Youth di biathlon. CANCELLATO IL SUPERG IN VAL DI FASSA: LA CAUSA E PERCHÉ È UN DANNO PER BRIGNONE Alle ore 11.00 si disputerà il superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: riflettori puntati soprattutto su Federica Brignone e Marta Bassino, campionessa del mondo di specialità e reduce da un successo in discesa libera, ma attenzione anche a Laura Pirovano. Trasferta nordamericana, a Palisades Tahoe, per il settore maschile: il gigante valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci ...