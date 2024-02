Calderone,reato penale per manodopera illecita negli appalti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Noi facciamo la proposta di reintrodurre ilper l'interposizionedi", che si ha quando non vi è "un contratto di appalto regolare e un distacco regolare". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina, a margine del "Forum in masseria", parlando delle misure in vista sulla sicurezza sul lavoro, sottolineando che la depenalizzazione avvenuta nel 2016 "non ha portato a risultati nel contrasto alle irregolarità".