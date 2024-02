Calcio | Serie A | Salernitana-Monza 0-2

Salernitana-Monza 0-0 LIVE: Weissman dal 1’

(Di sabato 24 febbraio 2024) 19.55 Secondo ko di fila per Liverani,battuta in casa 0-2 dale ultimissima a 13 punti (1 nelle ultime 7). Biancorossi al 5° risultato utile di fila,agganciato il Torino a quota 36 Dopo 2' palocon Djuric. Ochoa salva i granata su Izzo.Reazionecon Kastanos e Candreva,manca la mira. Ripresa. Pellegrino anticipa Pessina,Ochoa fa un miracolo su Gagliardini. Kastanos ci riprova, Caldirola respinge. Di Gregorio nega il gol a Tchaouna. La risolvono Maldini (78') e Pessina (83').

