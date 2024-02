Calcio. Prima: San Giuliano in finale di Coppa - Pisa

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pisa 24 febbraio 2024 –– Nove partite alla fine della stagione regolare inCategoria, ventisette punti determinanti per decidere la stagione, sia in zona play-off che in zona play-out. Chi sta bene, decisamente meglio delle altre, è il Sanche mercoledì inha conquistato la finalissima battendo in semil’Albacarraia 1997 con un sonante 4 – 1 grazie alla doppietta di Doveri la scorsa stagione in Eccellenza a Perignano, e le reti di Pesci ex Pisa Sporting Club, e Nastasi. Inla corazzata di mister Roventini affronterà il Chianti Nord che ai calci di rigore ha superato l’Atletico Piancastagnaio (4 – 3). In campionato il Sanattende solamente la promozione matematica, ormai è tutto apposto c’è solo da decidere le modalità della festa e la marca ...