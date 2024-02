Calcio Eccellenza L’Asta Taverne davanti all’ostacolo Firenze Ovest

Eccellenza Toscana. L'Asta festeggia la vittoria in rimonta. Mister Bartoli: "Tre punti danno serenità»

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una partita che vale una bella fetta di salvezza, quella chegiocherà questo pomeriggio all’ stadio Paoli, ‘casa’ del. Anche la squadra di Gardellin, in questo momento in zona retrocessione, è alla caccia di punti. Ma gli arancioblù vogliono uscire dalla grigli play-out. "Giochiamo di sabato – ha detto il tecnico delStefan Bartoli –, quindi ci siamo allenati tre volte questa settimana. La squadra sta bene, mancheranno solo i due squalificati, cioè Grassini e Lorenzo Mazza, e Gabriele Mazza per infortunio". Non solo assenti però, infatti, in rosa torneranno anche Ceccatelli, di rientro dalla squalifica, e Bianchi reduce da un infortunio (piccola lesione al flessore): "Per noi sono due rientri fondamentali" ha detto Bartoli. Il...