Calcio: Aston Villa. Stampa, club non intenzionato a riscattare Zaniolo

(Di sabato 24 febbraio 2024) L'attaccante azzurro, ex Roma, dovrebbe così fare ritorno ai turchi del Galatasaray LONDRA (INGHILTERRA) - Potrebbe concludersi a fine stagione l'esperienza di Nicolòcon la maglia dell'. Secondo quanto riporta il sito "Football Insider", ilinglese non sarebbe infatti intenz

