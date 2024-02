Calcio a 5 | Edinho OR | Dimenticare Terni e sotto col Bologna» Riscatto immediato»

#futsalmercato, Edinho rimane all'OR. "Veterano di grande affidamento"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Appuntamento casalingo per l’OR Reggio Emilia (29). Dopo la duplice sfida persa tra campionato e Coppa Italia con la Ternana, ormai lanciata verso la vittoria del campionato di Serie A2, i granata giocano alle 17 all’Arena Sport contro ilFutsal 1909 (27), quarto a -2 dagli uomini di Margini, che stazionano al secondo posto: "Dopo la Ternana abbiamo subito il derby, contro una squadra che ormai conosciamo bene. Credo sia molto importante fare risultato per ritrovare fiducia e consolidare il bel campionato che stiamo disputando: per farlo serve che l’OR faccia una prestazione da vera squadra, quale abbiamo dimostrato in diverse occasioni di essere" spiega capitan. In Serie B va in cerca di continuità la Real Casalgrandese (21), impegnata sul campo del fanalino Sant’Agata (8), dove non può esimersi dai 3 punti; cerca preziosi punti ...