Caivano | nuova protesta dei residenti Parco Verde

(Di sabato 24 febbraio 2024) La comunità deldisi trovamente al centro dell’attenzione mediatica e sociale, a seguito di una serie di proteste innescate dalla comunicazione di 254 sfratti per occupazioni abusive. Anche questa mattina una decina di donnenelsono scese in strada bloccando il passaggio ai veicoli. Sfratti al, L'articolo Teleclubitalia.

Nei giorni scorsi è avvenuta l’ inaugura zione della sede di Fratelli d’Italia in via Gramsci a Caivano . Ha presenziato all’evento l’onorevole Michele Schiano, ... (ildenaro)

Sgomberi delle case abusive, è protesta al Parco Verde di Caivano: blocco delle strade sino alle 20. Striscioni contro la premier Meloni: E’ finita poco dopo le 20 la protesta degli abitanti del Parco Verde di Caivano che hanno bloccato le strade di accesso al Parco contro gli sgomberi della abitazioni occupate abusivamente.napoli.repubblica

Caivano, inaugurato l’asilo nido comunale. Ciciliano: “Un importante investimento per il futuro di queste comunità”: Caivano, 24 Febbraio – Si è svolta questa mattina l’inaugurazione dell’asilo nido comunale di Caivano alla presenza di numerose famiglie che, con i loro bambini, hanno potuto visitare la struttura e i ...sciscianonotizie

Caivano, Parco Verde in protesta: «Avete usato i nostri bambini e poi gli avete tolto la casa»: nuova protesta contro gli sgomberi al Parco Verde di Caivano. Via Circumvallazione ovest è stata bloccata dai manifestanti che non hanno intenzione di cedere. Prima un piccolo gruppo, che ...ilmattino