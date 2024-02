Cagliari | Roccotelli | “Il Cagliari mi sembra in chiara difficoltà”

Roccotelli: "Il Cagliari ha sempre paura di prendere gol, ma in casa gioca con il dodicesimo uomo"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilaffronterà il Napoli alla Unipol Domus Arena. Domani alle 15:00 la squadra di Ranieri non potrà commettere passi falsi. I rossoblu sardi sono in piena zona retrocessione e faranno di tutto per ostacolare il Napoli. Gli azzurri del nuovo tecnico Calzona, dal canto loro, inseguono l’Europa. Quella più importante si allontana dopo la quinta vittoria consecutiva del Bologna. Tuttavia, dovessero continuare a comportarsi bene le italiane di Coppa, anche il quinto posto potrebbe bastare per poter accedere alla prossima Champions. Calcoli a parte, i partenopei devono far loro i tre punti. Gli alibi, ha fatto capire anche Calzona, sono finiti. Il tecnico, pur sedendo da pochi giorni sulla panchina azzurra,che effettivamente una scossa l’abbia data. Il pareggio con il Barcellona ha fatto capire qualcosa. Della squadra di ...