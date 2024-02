Cagliari-Napoli | Traorè in vantaggio su Zielinski Sky

Traoré, l'ex agente: "In passato ha rifiutato i cambi di ruolo, è l'unico difetto! De Laurentiis mi chiamò e mi chiese..."

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le probabili formazioni didi Sky. Secondo la redazione della pay tv, Ranieri sceglie Lapadula e Luvumbo in attacco. Dietro Mina avrà il compito di marcare Osimhen. In mezzo al campo poi c’è Gaetano, in prestito aldal. Calzona, al suo debutto in campionato, conferma la formazione che ha giocato in Champions con qualche differenza. Confermato tra i pali Meret, poi Mazzocchi sostituisce lo squalificato Di Lorenzo. A sinistra c’è Olivera, davanti a lui Kvara confermato nonostante il gesto di stizza mostrato in Champions. In mezzo al campo potrebbe ritornare, il tecnico punta molto sul polacco. Tuttavia per Sky parte titolare Traoré. Le probabili formazioni di(4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, ...