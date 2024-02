Cagliari – Napoli | i convocati di Ranieri e Calzona

Cagliari-Napoli, i convocati di Calzona: Ngonge out. Il gesto da capitano di Di Lorenzo

(Di sabato 24 febbraio 2024), domani alle ore 15 allo Stadio Unipol Domus per la 26esima giornata di Serie A. Sono ventitré i calciatori a disposizione di mister Claudioper la gara di domenica (ore 15) all’Unipol Domus contro il: torna tra iGaetano Oristanio. Questa la lista completa dei rossoblù:: IDIPortieri: Scuffet, Radunovic, Aresti Difensori: Zappa, Di Pardo, Dossena, Mina, Wieteska, Obert, Azzi, Augello Centrocampisti: Nandez, Deiola, Viola, Jankto, Prati, Makoumbou, Gaetano Attaccanti: Pavoletti, Petagna, Lapadula, Luvumbo, Oristanio: I CONVOCVATI DIMERET Alex, GOLLINI Pierluigi, CONTINI Nikita, MAZZOCCHI Pasquale, MARIO RUI, ...

Sono stati resi noti i convocati del tecnico Francesco Calzona per la sfida di campionato contro il Cagliari. Alla vigilia di Napoli-Cagliari il tecnico ... (forzazzurri)

Sono ventitré i calciatori a disposizione di mister Claudio Ranieri per la gara di domenica (ore 15) all’Unipol Domus contro il Napoli : torna tra i convocati ... (terzotemponapoli)

Convocati Cagliari , l’allenatore Claudio Ranieri ha diramato la lista dei giocatori in vista della gara contro il Napoli I Convocati per # Cagliari Napoli ... (calcionews24)

I convocati di Ranieri per Cagliari-Napoli: si rivede Oristanio, ancora out Shomurodov e Sulemana: C'è anche Oristanio nella lista dei ventitré giocatori convocati da Caludio Ranieri per Cagliari-Napoli di domani pomeriggio alla Domus. L'ex Inter, infortunatosi a Lecce nella prima gara del 2024, ...unionesarda

Sky, Ugolini: "Le scelte di Calzona per Cagliari: ieri c'è stato un colloquio con i calciatori": Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Massimo Ugolini ha dato le ultime di formazione riguardo le scelte di mister Francesco calzona per la gara di domani tra Cagliari e Napoli : "Osimhen non dovre ...msn

Cagliari-Napoli: i precedenti: Domani alle 15 in campo Cagliari e Napoli: i precedenti della sfida sorridono agli azzurri che sono imbattuti dal 19 aprile 2009 quando i sardi si imposero 2-0 grazie ai gol di Jeda e Lazzari. Secondo ...solonapoli