Cagliari-Napoli | i convocati di Calzona | assente solo Ngonge

Cagliari-Napoli, i convocati di Calzona: Ngonge out. Il gesto da capitano di Di Lorenzo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ida misterperin programma domani alle ore 15 all’Unipol Domus. “, domani alle ore 15 allo Stadio Unipol Domus per la 26esima giornata di Serie A. Il capitano Giovanni Di Lorenzo nonostante il turno di squalifica ha manifestato la volontà di partire con la squadra per la trasferta di“. IperPortieri: Meret Alex, Gollini Pierluigi, Contini Nikita. Difensori: Mazzocchi Pasquale, Mario Rui, Natan Bernardo de Souza, Ostigard Leo, Juan Jesus, Rrahmani Amir, Olivera Mathias. Centrocampisti: Anguissa Frank, Cajuste Jens, Zielinski Piotr, Dendoncker Leander, Traoré Hamed Junior, Lobotka Stanislav, Lindstrom Jesper. Attaccanti: Politano ...

