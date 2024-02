Cagliari-Napoli | dove vederla in tv Kvara osservato speciale

Cagliari-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

24 febbraio 2024 - Dal blaugrana del Barcellona al rossoblù del, dopo quello del Genoa già affrontato dello scorso turno, con a referto l'ennesima delusione stagionale: dopo aver debuttato da primo allenatore delin Champions League, con tanto di risultato positivo e sempre di prestigio contro gli spagnoli che lascia aperti i giochi qualificazione in vista del ritorno degli ottavi di finale, Francesco Calzona è pronto a esordire anche in Serie A e a farlo domenica 25 febbraio alle 15 nella mai banale e semplice cornice dell'Unipol Domus. Le probabili formazioni(4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. Allenatore: Ranieri(4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, ...

Convocati Cagliari , l’allenatore Claudio Ranieri ha diramato la lista dei giocatori in vista della gara contro il Napoli I Convocati per # Cagliari Napoli ... (calcionews24)

domani pomeriggio Gianluca Gaetano scenderà in campo con la maglia del Cagliari contro la sua squadra, il Napoli . Il centrocampista azzurro è stato ceduto in ... (ilnapolista)

Cagliari-Napoli, i convocati di Ranieri: Oristanio recuperato, presenti i tre ex azzurri: Il Cagliari ha diramato sui social la lista ufficiale dei convocati per la sfida di domani in programma all'Unipol Domus alle 15 contro il Napoli di mister Francesco Calzona che farà il suo esordio in ...areanapoli

Cagliari-Napoli, Calzona ritrova il gioiello Luvumbo: È una delle sorprese del Cagliari di Ranieri. E domani sarà uno degli osservati speciali della difesa del Napoli all'Unipol Arena. Nonostante la stagione di grande sofferenza dei sardi, Zito Luvumbo è ...ilmattino

Sky, Ugolini: "Le scelte di Calzona per Cagliari: ieri c'è stato un colloquio con i calciatori": Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Massimo Ugolini ha dato le ultime di formazione riguardo le scelte di mister Francesco calzona per la gara di domani tra Cagliari e Napoli : "Osimhen non dovre ...msn