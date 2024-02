Cagliari-Napoli | ci sarà anche Zielinski Il Mattino | “In pole per un posto nell’undici base”

Cagliari-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilanticipa le scelte di mister Francesco Calzone in vista della sfida di domani tra: confermato. Ilsi prepara per una partita fondamentale contro il, nella lotta per garantirsi una difficile qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’allenatore azzurro, Francesco Calzona, sembra avere le idee chiare sulla formazione, come anticipato dall’edizione odierna de Il. Il quotidiano partenopeo sottolinea che Piotrrappresenta una risorsa cruciale per Calzona e che il centrocampista polacco è inposition per un. Nonostante l’esclusione dalla lista ...