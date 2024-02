Bundesliga | vittoria all’ultimo minuto del Bayern Monaco

Bundesliga, il Leverkusen allunga: vittoria all'ultimo respiro contro il Lipsia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Cresce il divario del Bayer Leverkusen in vetta alla: dopo ladelle Aspirine di ieri, pareggia ilDopo ladi ieri sera del Bayer Leverkusen contro il Mainz – 2-1, con le reti di Xhaka e Andrich – rimane invariato il divario in cima alla. Ilinfatti vince contro il RB Lipsia e va a -10 dalle Aspirine: la squadra di Tuchel fa 2-1: apre Kane, pareggia Sesko e nel finale ancora Kane regala laai suoi. Di seguito tutti i risultati di giornati. Union Berlino-Heidenheim 2-2 (3? Dovedan, 43? Gosens, 45’+2? Schafer, 71? Beste)Werder Brema-Darmstadt 1-1 (8? Zimmerman aut.; 33? Justvan)Stoccarda-Colonia 1-1 (53? Millot, 62? Martel)Borussia M’Gladbach-Bochum 5-2 ...

