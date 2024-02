Bundesliga, lo stato del calcio tedesco è preoccupante: cattiva gestione, zero idee ed è ricattabile

(Di sabato 24 febbraio 2024) La Süddeutsche commenta e analizza la situazione dellae del. Da pochi giorni infatti, lae la Federhanno preso atto che l’accordo per l’ingresso nei campionati tedeschi di fondi esteri è finito a gambe all’aria. A questo risultato hanno contribuito anche i tifosi con le loro proteste: lancio di cioccolatini dagli spalti, palline da tennis, invasioni e partite interrotte. L’avversione dei tifosi verso i fondi esteri ècosì tanta che ha costretto ila piegarsi alle loro volontà. Tanto male per la Germania del, lo scrive il quotidianoche sottolinea come lodelsia ...

