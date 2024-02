Buffon su Sara Gama | «Ha combattuto per vedere…»

Buffon, lettera a Sara Gama: "Nella crescita del movimento c'è tanto di lei"

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Gianluigi, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, ha parlato del ritiro dalla Nazionale diGianluigi, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, ha parlato del ritiro dalla Nazionale di. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ce ne vorrebbero tante di. Perché per il movimento femminileha messo anima, cuore e molto di più. Perchéè stata un esempio in campo, riconosciuto da tutti, e anche fuori. Haper vedere riconosciuti i diritti suoi e di tutte le sue compagne, diventando un esempio e un’icona per tutto il movimento. Nella crescita del calcio femminile di questi ultimi anni c’è tanto di...