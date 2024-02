Buchanan | altra chance in Lecce-Inter? Doppio ruolo – SM

Inzaghi appesantisce le rotazioni, chance anche per Buchanan contro il Lecce?

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tra i possibili giocatori impiegati da Simone Inzaghi indi domani potrebbe spuntare anche Tajon. Secondo Sport Mediaset, a gara in corso il canadese potrebbe aiutare considerando la sua duttilità su entrambe le fasce. OCCASIONE – Dopo l'esordio contro la Salernitana,potrebbe vedere la seconda presenza in nerazzurro di Tajon. Non dal primo minuto, considerando la presenza in contemporanea di Federico Dimarco a sinistra e di Denzel Dumfries a destra. Ma a gara in corso, il canadese potrebbe essere uno degli uomini impiegati da Simone Inzaghi, dal momento che può essere schierato sia a sinistra che a destra.

È Buchanan del Club Brugge il principale nome per l’Inter sulla fascia destra. Il giornalista Miceli, in studio nell’edizione di Sport Mediaset su Italia 1, ... (inter-news)

Sommer ancora in dubbio per Lecce-Inter! Buchanan scalpita – TS: Scalpita Tajon Buchanan per una chance a partita in corso ... (Inter-News) Se ne è parlato anche su altri giornali UN GIRONE DOPO – Nel momento del bisogno, Marko Arnautovic si ritrova ad affrontare ...

Lecce-Inter, Inzaghi valuta quattro cambi! Anche Buchanan si candida – CdS: Anche Tajon Buchanan potrebbe trovare più spazio. SOSTITUZIONI – Nella giornata di ieri i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile in vista di Lecce-Inter in programma domenica alle 18.

