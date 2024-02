Btp Valore al via con cedola minima al 3 | 25% | sarà uno scudo contro l’inflazione

Al via nuovo Btp Valore, tassi 3,25% per 3 anni, poi 4%

(Di sabato 24 febbraio 2024) Parte lunedì prossimo la terza emissione del Btp, il titolo che il Tesoro ha dedicato in via esclusiva ai piccoli risparmiatori anche con l’obiettivo di mettere il più possibile il debito pubblico al sicuro nelle tasche delle famiglie italiane così da ridurne l’esposizione a eventuali attacchi speculativi da parte dei grandi investitori istituzionali esteri. I piccoli risparmiatori sono infatti per tradizione cassettisti, cioè ragionano sul lungo termine, e per attrarli il ministero dell’Economia non lesina risorse: la terza emissione del Btpavrà un rendimento minimo garantito del 3,25% fino al terzo anno, che dal quarto anno in avanti salirà perlomeno al 4%. Le cedole sono trimestrali. Rendimenti che, se come sembra la fase acuta della guerra alè alle spalle e la Bce inizierà ad allentare i tassi di ...