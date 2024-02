Bruno Giordano: «Il calcioscommesse mi fece perdere il Mondiale, ritrovarsi in carcere fu terribile» - ilNapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024), ex calciatore di Lazio e Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, dove ha ripercorso la sua carriera. A 13 anni entrò nella Lazio. «Parlò di me Toto Forti, uno dei ragazzi con cui giocavo a Trastevere: Flamini, il Flacco, venne a vedermi nell’Orion, lasquadra messa su da Don Francesco, un prete che ha strappato tanti ragazzi alla strada. Fu lui a procurarmi le scarpette per il provino, più grandi di due numeri: e chi le aveva mai avute? Per il cartellino gli diedero uno stock di maglie, una sacca di palloni e 100 mila lire: ne girò 25 alla mia famiglia». Il debutto. «A Marassi con la Samp, segnai su assist di Chinaglia e capii di poter stare a certi livelli, a patto di lavorare con umiltàe costanza. Ricordo la festa dei miei amici la sera a Trastevere, la gioia sul viso di mamma Tina. In panchina c’era Corsini, Maestrelli non ...