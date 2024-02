Bridgerton stagione 3 | tutto quello che sappiamo | date | titoli degli episodi e trama

Bridgerton 3, il riscatto d'amore di Penelope e Colin e tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) È sempre più vicina la messa in onda dell’attesissima terzadiche devi sapere! La3 diè pronta a farci immergere ancora una volta negli intricati intrecci della società londinese dell’epoca regency. Questa nuovapromette ancora una volta un mix irresistibile di intrighi amorosi, segreti ben custoditi e colpi di scena mozzafiato. Quali sono tutte le novità e le anticipazioni sulla terzadi– ph. Instagram @italy – Cityrumors.itI fan potranno gustarsi una doppia dose di romanticismo e suspence. La serie è divisa in due parti: la prima programmata per il 16 maggio e la seconda per il 13 giugno. Per festeggiare l’arrivo di questa ...