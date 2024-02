Brescia-Reggiana | Serie B | lotta per i playoff | probabili formazioni e diretta tv

Serie B, Brescia - Reggiana: segui la diretta Reggionline -Telereggio – Ultime notizie Reggio Emilia |

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 febbraio 2024) LaB prosegue la propria marcia affrontando la ventiseisima giornata di campionato, che si annuncia come sempre piena di equilibrio e decisamente incerta., in programma sabato 24 febbraio con inizio alle ore 14:00, mette di fronte allo stadio Mario Rigamonti ildi Rolando Maran e ladi Alessandro Nesta. Le due squadre, seppur separate da cinque posizioni, hanno solo tre lunghezze di differenza, con la zonaa portata di mano per entrambe. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita con le ultime, il pronostico, lee dove poter assistere all’incontro. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook AC1919)Ilha ...