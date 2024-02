Brescia | rapina a mano armata in gioielleria | fuggono in monopattino con 300mila euro

Brescia, tentata rapina in una gioielleria: colpi di pistola e ladri in fuga

(Di sabato 24 febbraio 2024) Attimi di terrore a, quando ieri sera, intorno alle 19, due uomini armati sono riusciti ad irrompere all’interno di unadi via X Giornate, nel pieno centro di. Non si è trattato di un agguato notturno, ma di unasvoltasi quando in strada c’erano ancora molte persone. I duetori avevano L'articolo proviene da Il Difforme.

Brescia, la pioggia ripulisce l’aria: stop al blocco degli Euro4 Diesel: Grazie alle continue piogge delle scorse ore e a quelle previste per il fine settimana - le auto diesel fino a Euro4 e le benzina fino ad euro 1 possono tornare a circolare in città e hinterland ... bsnews

