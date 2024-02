Brazzaville-Mavlon oggi in tv | canale | orario e diretta streaming semifinale Torneo di Viareggio 2024

Viareggio Cup, Brazzaville-Mavlon: cronaca e formazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sudelladeldi. Semifinali completamente africane, con in palio la finale la sfida tradiventa senza ombra di dubbio uno scontro di assoluto interesse. Chi riuscirà a vincere allo stadio Libero Masini? Appuntamento alle ore 15 di sabato,24 febbraio.tv onon disponibile in Italia, stando alle informazioni attuali. SportFace.

Viareggio Cup, il vento dell’Africa. Quattro straniere per un titolo. In campo le promesse del futuro: Per la prima volta manca un club italiano tra le semifinaliste. Si sfidano formazioni da Nigeria e Congo. Il torneo due anni fa lanciò Akinsammiro all’Inter. Ora occhi puntati sui giovanissimi Ibrahim ... msn

"Vogliamo la finale dei Mondiali". La carica viareggina dell’ItalBeach: al “Masini“ di Santa Croce sull’Arno invece sfida tra la nigeriana Mavlon e la congolese Centre National Brazzaville. Non era mai successo prima nella storia del Torneo. In passato al massimo erano ... lanazione

Calcio. La squadra del Congo di mister Cesana sogna la Viareggio Cup: Tre arrivano dalla Nigeria e una dalla Repubblica del Congo, ovvero il Centre National Brazzaville allenato dal tecnico di ... il Sassuolo vice-campione uscente e oggi alle 15 se la vedranno con il ... ilgiorno