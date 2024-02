Bournemouth-Manchester City (sabato 24 febbraio 2024 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilè tornato a vincere battendo 1-0 il Brentford all’Etihad dopo che la sua serie di vittorie si era conclusa contro il Chelsea tre giorni prima. Ilda parte sua non vince da sei partite, ma in FA Cup ha vinto due volte ed infatti martedì giocherà gli ottavi di finale contro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Nel tentativo di colmare il divario di quattro punti dalla vetta della Premier League, i campioni in carica del Manchester City si recano al Vitality Stadium ... (sport.periodicodaily)

Bournemouth-Manchester City è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili ... (ilveggente)

Bournemouth-Manchester City, probabili formazioni: Solanke contro Haaland. Ok Foden: A Dean Court va in scena la sfida per la ventiseiesima giornata di Premier League tra Bournemouth e Manchester City, un confronto dal pronostico che sulla carta sembrerebbe di facile intuizione ma che ... mediagol

Bournemouth-Manchester City, Streaming Gratis: la Diretta LIVE della Premier League: Trasferta ostica per i campioni d'Europa del Manchester City, impegnata al Vitality Stadium contro il Bournemouth, nella 26ª giornata di Premier League. footballnews24

Bournemouth-Manchester City, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi: Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester City è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.40 su Snai e 1.42 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 5 ... sportpaper