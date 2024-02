Botte e mancato dialogo, gli errori degli agenti e quelli del Viminale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le forze dell’ordine: “Chi ha sbagliato sarà punito. Dal 7 ottobre 1.023 manifestazioni”. Ma manca una strategia per gestirle

Botte e mancato dialogo, gli errori degli agenti e quelli del Viminale: Le forze dell’ordine: “Chi ha sbagliato sarà punito. Dal 7 ottobre 1.023 manifestazioni”. Ma manca una strategia per gestirle ... repubblica

Manganelli di stato: feriti a Firenze e Pisa. «Clima di repressione»: La polizia carica studenti e minorenni: 18 feriti. Sdegno del rettore. Conte e Schlein: inaccettabile. Il Viminale: protetti obiettivi sensibili ... editorialedomani

I Trettré. Meloni-Salvini-Tajani: botte romane, show sardo: Un comizio ruspante di chi sa che non può sbagliare questa prova elettorale. Ma mentre a Cagliari vanno in scena queste celebrazioni, a Roma se non si menano, poco ci manca. La Lega, nonostante il ... huffingtonpost