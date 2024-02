Borussia Dortmund-Hoffenheim, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: tv,Quarto in classifica ilDotmund in questo momento. Che ha alle spalle il Lipsia e che quindi rischia anche di rimanere fuori dalla zona Champions League il prossimo anno. Dopo il buon pareggio sul campo del Psv, adesso gli uomini di Terzic sono chiamati a riprendere il cammino in campionato in casa contro l’, non un impegno insormontabile. Terzic (Lapresse) – Ilveggente.itNon solo per quello che è il valore delle due squadre in campo, valore che pende totalmente dalla parte dei gialloneri, ma anche e soprattutto per quello che è il momento che gli ospiti stanno vivendo. ...