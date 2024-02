Borghi antichi | la storia di Tazzola | 11 abitanti e un museo

Val d'Orcia: linee sinuose e borghi antichi nella campagna toscana

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 –è un borgo nella Val di Zena, che pochi conoscono: ha 11, un, nessun negozio e una piazzetta. “Ma alla domenica arrivano i parenti delle famiglie residenti, così aumentiamo di numero”, spiega l’artista Paolo Rossi. Il cuoricino diè attraversato soprattutto da escursionisti che procedono nei percorsi del Cai, una chicca di passaggio che lascia un ottimo sapore. Ma pur essendo fuori dai 'giri’ del turismo – che purtroppo è calato nelle ultime stagioni a causa delle frane, dopo un’impennata negli anni scorsi –, questo villaggio risalente al 1100 sta diventando una sorta di buen retiro per coppie che vogliono vivere il relax della pensione lontane dallo smog e dal rumore di Bologna. Tra loro c’è il 72enne Rossi, appunto, un artigiano del ferro e della pittura, ...

