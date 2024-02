Bonus disabili | svelata nuova scadenza | tutte le info da conoscere

Social Card Dedicata a te: saldo azzerato il 15 marzo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024)la: tutto quello che serve sapere in merito Arrivano delle importantissime novità per quanto riguarda i giovani. In particolar modo quelli che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Secondo quanto riportato dall’ultimo decreto lavoro pare che ilassunzioneunder 35 ha delle nuove scadenze. Si tratta di uno degli emendamenti inserito nel decreto “Milleproroghe 2024“. Lo stesso che prevede lo slittamento del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono realizzare delle nuove assunzioni in maniera agevolata.(Pixabay Foto) Cityrumors.itCome citato in precedenza la data cambia: non si dovrà fare più affidamento al 31 dicembre ...