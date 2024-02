Bonus bollette 2024 | chi ne ha diritto e come fare domanda

Bollette: nessuna proroga per il bonus sociale Ma nel 2024 resta in vigore quello ordinari

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Governo ha deciso di rinnovare illuce e gas, destinato alle famiglie che si trovano in una situazione di disagio economico o fisico. Per quanto riguarda l’anno, ilè stato modificato: è stata infatti presa la decisione di ridurre il numero di persone che possono beneficiarne. Quest’anno si è preparato il ritorno al regime ordinario con una soglia ISEE più bassa per ottenere lo sconto in bolletta. È comunque possibile abbassare notevolmente lescegliendo tariffe convenienti sul mercato libero e cumulando illuce e gas con quello indipendente dai consumi. L’importo deldipende dal nucleo familiare, zona climatica e uso del gas. Fino al 2023, spettava ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000€ ...

