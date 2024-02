Bonifici istantanei | tutto quello che c’è da sapere

Bonifici istantanei, il Parlamento Europeo approva il regolamento

(Di sabato 24 febbraio 2024) Idiventano obbligatori in tutta l’Europa. Il Parlamento Ue ha adottato un regolamento attraverso il quale le banche e gli altri fornitori di servizi di pagamento saranno obbligati ad offrire alle imprese e ai cittadini europei la possibilità di effettuare dei. La nuova disciplina, nota anche come Instant Payment Regulation (IPR), è stata approvata da una grande maggioranza degli europarlamentari lo scorso 7 febbraio 2024. Sostanzialmente costituisce il risultato di una proposta della Commissione europea del mese di ottobre 2022. Il cui scopo è propriodi rendere disponibili inil vecchio continente i. Il nuovo regolamento, sostanzialmente, risulta essere in linea con quanto è ...

