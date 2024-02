Bologna pazza di Motta: lo striscione e il primo coro della curva per il tecnico

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 - "Thiago sot to la", recita unoesposto dallaAndrea Costa a pochi minuti dalla fine di-Verona. Il risultato è già in cassaforte e il Dall'Ara si prepara all'ennesima festa in casa con le luci dei telefoni, quando laintona unper Thiago. Tanto atteso quanto inaspettato: erano infatti giorni che in città si discutevapossibilità di manifestare l'affetto di un popolo verso ilche ha riportato iltra le big, al quarto posto solitario. Era arrivato ilper Joey Saputo, ma non ancora quello per Thiago. Ilper Thiago Ieri invece l'allenatore rossoblù l'ha sentito ...

Bologna , 23 gennaio 2024 – Ormai in Città non si parla praticamente d’altro e anche sul web è psicosi- Città 30. impazzano i meme , le immagini (o video ) che, ... (ilrestodelcarlino)

Manifestazione per la pace: fiori, peluche e cartellone in piazza Nettuno. “L’Ucraina siamo noi”: Alla manifestazione era presente anche il sindaco, poi bandiere di +Europa, Volt e Radicali. Lepore: “Nella nostra città la propaganda russa non avrà mai spazi” ...ilrestodelcarlino

Bologna pazza di Motta: lo striscione e il primo coro della curva per il tecnico: La festa del Dall’Ara per Thiago, che grida a gran voce il suo nome dopo la vittoria col Verona. “Ringrazio i tifosi, non merito questo affetto. Mi sento un privilegiato a vivere emozioni come queste” ...ilrestodelcarlino

Imola, il Caffè Bologna si sposta all’ex Bar Bacchilega: Il Comune di Imola ha accolto la richiesta formulata dal titolare del Caffè Bologna di poter utilizzare temporaneamente i locali dell’ex Bar ...corriereromagna