Bologna, manifestazione per la pace: fiori, peluche e cartellone in piazza Nettuno. “L'Ucraina siamo noi”

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 - Tante persone si sono riunite indelper il sit in perin occasione del secondo anniversario dallo scoppio del conflitto. Famiglie e bambini ucraini e non si sono uniti per ricordare la sofferenza del popolo ucraino. Al centro dellauna bandiera con i colori giallo e azzurro fa da sfondo a undove recita la scritta: “noi”. Per terra sono stati lasciati alcuni, deie un paio di scarpe per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita durante questi due anni di conflitto. Allaera presente anche il sindaco Matteo Lepore, poi bandiere di +Europa, Volt e Radicali. “Grazie ai tanti ...

