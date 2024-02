Bologna, maltrattamenti verso l'ex moglie: scatta il divieto di avvicinamento per un 53enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Crevalcore, 24 febbraio 2024 - Insulti, offese e minacce di morte. Una situazione insostenibile che ha portato una donna di 59 anni, incensurata, a sporgere denuncia nei confronti del marito. Sentita dai carabinieri, la vittima ha riferito di essersi separata dall’uomo, ma che dal 2022 aveva deciso di tornare a vivere con lui per aiutarlo in quanto lui dormiva per strada o in macchina. Nonostante questo, l’ex marito – ungià noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia – durante l’anno scorso è tornato ad avere comportamenti violenti e oppressivi nei confronti della donna. Offese e minacce di morte continue, soprattutto sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Non solo, la donna ha raccontato ai militari che il 9 gennaio scorso l’uomo l’aveva chiamata chiedendole di prestargli 40 euro per saldare un debito. Una richiesta alla quale lei si era ...