Bologna, Freuler: 'Senza Motta non saremmo qui. L'Atalanta...'

(Adnkronos) – Il Bologna batte il Verona per 2-0 nel match valido per la 26esima giornata, sale da solo al quarto posto e continua a inseguire la ... (termometropolitico)

Serie A: non si ferma la scalata del Bologna. Battuto anche il Verona (2-0): Nella ripresa un Bologna un pò meno propositivo rischia di farsi cogliere ... in conclusione della bella azione manovrata che porta Fabbian all’assist vincente per Freuler, puntuale all’appuntamento a ... gazzettadiparma

BOLOGNA - Freuler: "Thiago Motta Senza di lui non saremmo dove siamo adesso": Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Verona: "Se crediamo alla Champions League Ora abbiamo qualche giorno libero e poi abbiamo la gara di ... napolimagazine

Pagelle Bologna-Verona 2-0: Fabbian box-to-box, Orsolini punge, Swiderski evanescente: Prima il Verona sfiora il palo con una grande giocata di Suslov, che calcia da lontano dopo un’uscita sbagliata di Skorupski, l’azione dopo il Bologna realizza il 2-0 con Freuler, bravo ad inserirsi e ... sport.virgilio