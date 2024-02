Bollettino di guerra dopo il corteo di Milano: sassi contro la polizia, ferita un'agente, minacce a Meloni e Salvini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alta tensione durante ilPro Palestina di, con lancio di uova ele forze dell’ordine, con una vigilessa rimasta, e alcune vetture delle forze dell’ordine danneggiati. Un gruppo di manifestanti hanno infatti tentato di deviare dal percorso autorizzato per raggiungere la sede del Consolato statunitense in via Turati. Neli manifestanti hanno esposto anche le sagome di Giorgiae Matteoimbrattate di vernice rossa, a simulare il sangue. Il gruppo, tra cui alcuni manifestanti con il volto coperto, ha tentato di forzare il cordone dellain Piazza della Repubblica per imboccare via Turati. Sono state lanciate delle uovagli agenti, che hanno reagito, ...