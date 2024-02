Bob a 2 | tripletta tedesca a metà gara nei Mondiali di Winterberg | 8° Patrick Baumgartner

Tripletta tedesca nel bob a 2 femminile di Igls; Andreutti - Vicenzino sono diciottesime

(Di sabato 24 febbraio 2024) La Germania vuole la. Francesco Friedrich, infatti, è al comando al termine delle prime due manche delladi bob a 2 dei Campionati del Mondo 2024 in corso di svolgimento a(Germania) con i connazionali Adam Ammour e Johannes Lochner che completano il podio. Sul budello teutonico Francesco Friedrich ha gettato solide basi in vista del suo 15° titolo mondiale, fissando il tempo complessivo di 1:49.21 (54.67 nella prima manche e 54.54 nella seconda, con il nuovo record del tracciato) e 22 centesimi su Adam Ammour (54.73 e 54.70) e 52 su Johannes Lochner (54.92 e 54.81). Quarta posizione per il britannico Brad Hall (55.10 e 54.90) a 79 centesimi, quinta per lo statunitense Frank Del Duca (55.07 e 54.99) a 85, mentre è sesto il lettone Emils Cipulis (55.25 e 55.14) a 1.18. Settimo il monegasco Boris Vain (55.23 e ...